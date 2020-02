Empfehlung - Lohner Landbäckerei hilft Flüchtlingen in ein neues Leben

Wietmarschen „2016 bin ich mit meiner Mutter und meinem Bruder mit dem Auto nach Deutschland gereist. Es war eine lange Reise“, erinnert sich die 22-Jährige. Ihr Vater sei vor einigen Jahren gestorben. In Lingen angekommen, hat sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in einer Wohnung gelebt, bis die Mutter vor einem Jahr abgeschoben worden ist. Diese Trennung war hart für die junge Frau. Ndraij war damals erst 18 Jahre alt und musste von jetzt auf gleich in die Mutterrolle schlüpfen, denn sie musste sich um ihren 16-jährigen Bruder kümmern. „Wir haben eine kleinere Wohnung gesucht, weil die andere so groß und zu teuer für uns war“, sagt Merita Ndraij. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/lohner-landbaeckerei-hilft-fluechtlingen-in-ein-neues-leben-344488.html