Lohner Kindertagesstätte „Taka-Tuka-Land“ feiert Richtfest

Für den Neubau der Kindertagesstätte „Taka-Tuka-Land“ an der Heinrichstraße wurde am Freitag das Richtfest gefeiert. Bis zum Einzug in ihr neues Zuhause müssen die Kinder und ihre Eltern sowie die Erzieherinnen noch bis zum März nächsten Jahres warten.