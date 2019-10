Lohner Gewerbegebiet wird um zwei Firmen erweitert

Das Gewerbegebiet an der Autobahn in Wietmarschen-Lohne wächst immer weiter. Das Autohaus Fedder und der Baumaschinenhandel Kiesel, die zuvor in Lingen beheimatet waren, beziehen nun Grundstücke unmittelbar an der A 31 und B 213.