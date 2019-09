Empfehlung - Führungswechsel beim Pipeline-Dienstleister „3P Services“

Lohne Andere wären sicherlich schon seit vier Jahren im Ruhestand – nicht so Rainer Schmidt, bisheriger Chef des Pipeline-Dienstleisters „3P Services“ in Lohne. Der 69-Jährige ist erst seit dieser Woche Rentner. Er hat die Leitung des Unternehmens, das im März 2016 von Lingen ins Gewerbegebiet an der Autobahn 31 gezogen ist, an seinen Sohn Felix Schmidt übergeben. Formal ist der 35-Jährige schon seit Jahresanfang Geschäftsführer. Seit September übt er diese Funktion nun aber allein aus. Auf den Rat seines Vaters verzichten muss Felix Schmidt allerdings nicht. „Ich werde beratend tätig sein und mich auf Projekte und Entwicklungen konzentrieren“, sagt Rainer Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/lohne-andere-waeren-sicherlich-schon-seit-vier-jahren-im-ruhestand-nicht-so-rainer-schmidt-bisheri-316705.html