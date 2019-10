Empfehlung - Lastwagenfahrer bei Unfall auf A31 gestorben

Wietmarschen Der Mann war nach Angaben der Polizei allein an dem Unfall beteiligt. Der Lastwagenfahrer war auf der A31 in Richtung Norden unterwegs, als er kurz vor dem Ems-Vechte-Rasthof mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum stehen blieb. Er starb an der Unfallstelle. ce(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/lastwagenfahrer-bei-unfall-auf-a31-gestorben-325709.html