Lastwagen beschädigt Ampel in Wietmarschen

gn Wietmarschen. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstagnachmittag die Ampel an der Kreuzung der Lohner Straße zum Hohenkörbener Weg beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Laster ist an der Kreuzung in Richtung Nordhorn abgebogen. Dabei hat er den dortigen Ampelmast gestreift und erheblich beschädigt.

Die Ampelanlage fiel darauf komplett aus. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können. Kontakt: 05921 3090.