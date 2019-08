Empfehlung - Landjugend Lohne feiert 70-jähriges Bestehen

Lohne Die beiden Vorsitzenden Theresa Altendeitering und René Merschel hießen in der Mehrzweckhalle neben den Landjugendmitgliedern besonders ihren Präses Pastor Paul Berners und Pastor im Ruhestand Reinhard Trimpe willkommen. Die Frauen der Landjugend standen in Abendgarderobe am Eingang der Mehrzweckhalle Spalier. Im festlich dekorierten Saal stellten Altendeitering und Merschel auf der Bühne den Vorstand vor. In dem Gremium engagieren sich: Präses Berbers, Thorben Altendeitering, Lea Brink, Imke Brink, Jana Brüning, Hanna Ruping, Alina Schoo, Malin Thomsen, Christopher Berning, Felix Kuhl, Christof Lüpken, Jonas Lübbert zur Lage, David Lübbert zur Lage, Sebastian Nüße, Sandro Wess.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/landjugend-lohne-feiert-70-jaehriges-bestehen-314994.html