Empfehlung - Landfrauen befragen Bundestagskandidaten beim Speed-Dating

Wietmarschen. Momentaufnahme an Tisch 3 im Saal Heilemann in Wietmarschen: Fünf Bundestagskandidaten stellen sich beim schnellen Speed-Dating den Fragen der Landfrauen. Nach jeweils 15 Minuten wechselt der Gesprächspartner. Da muss jede Antwort sitzen. Am Ende die Überraschung: An Tisch 3 steht nicht der gelernte Landwirt Albert Stegemann (CDU) bei den Landfrauen als Tagessieger fest und auch nicht Geschlechtsgenossin Daniela De Ridder (SPD).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/landfrauen-befragen-bundestagskandidaten-beim-speed-dating-204010.html