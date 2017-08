Lärm an der Dalumer Allee: Landtagsabgeordnete sollen helfen

Der Unmut über den Verkehrslärm der Dalumer Allee in Wietmarschen hält an. Die Gemeinde sucht Unterstützung auf höherer Ebene: Um das Problem zu lösen, hat sie sich an die Grafschafter Landtagsabgeordneten und an die Straßenbaubehörde in Lingen gewandt.