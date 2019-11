Empfehlung - Künstler fertigt 21 Kreuze für Wietmarscher Grundschule

Wietmarschen Die Zeichen des Christentums werden in allen zehn Grundschulklassen ihren Platz finden. Dechant Gerhard Voßhage und Pastorin Edda Remmers-Thielke feierten mit 200 Kindern und ihren Lehrern einen Gottesdienst, in dem sie die Kreuze aus Eiche segneten. Voßhage erklärte, dass das Holz von einem Baum an der Josefskapelle stamme, den die Wietmarscher Familien Dall und Göcken gespendet haben. Die Kinder sangen für das besondere Ereignis: „Wir feiern heut‘ ein Fest, weil Gott uns alle liebt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kuenstler-fertigt-21-kreuze-fuer-wietmarscher-grundschule-327517.html