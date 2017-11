Empfehlung - Kopfsteinpflaster in Wietmarschen ärgert Radfahrer

Wietmarschen/Neuenhaus. Es war an einem herbstlichen Oktobertag, als der Wietmarscher FDP-Politiker Heinrich Wübbels sich mit seiner Männergruppe aus der Nachbarschaft wieder einmal aufs Fahrrad geschwungen hat, um eine Runde in die Pedale zu treten und dabei die schöne Natur in der Niedergrafschaft zu genießen. Die acht Männer sind häufig gemeinsam auf Radtour. Doch dieses Mal nahm die Ausfahrt für den 74-jährigen Heinrich Wübbels kein gutes Ende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kopfsteinpflaster-in-wietmarschen-aergert-radfahrer-213361.html