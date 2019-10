Empfehlung - Konzert zur Einheit: St.-Cäcilia Chor unter neuer Leitung

Lohne Nicht nur der „St. Cäcilia“-Chor der Antonius-Kirche in Lohne wird von Herwig geleitet, sondern unter anderem der ökumenische Gospelchor „Inspiration“, der Frauenchor an der Volkshochschule Lingen „Mit weiblicher Note“ und „Mitmachchor“, der „Calvinchor“ der reformierten Kirche in Lingen und der Frauenchor „Incantare“ der St.-Antonius-Kirche in Geeste. Auslandstourneen führten Herwig nach Indien, Südostasien, Monteverdi, Ungarn, Israel, Frankreich, ins Baltikum, nach Schottland, Tschechien, Straßburg, in die Niederlande, die Schweiz und nach Prag. Herwig ist bekannt durch Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in Deutschland, Dänemark, Tschechien und Ungarn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/konzert-zur-einheit-st-caecilia-chor-unter-neuer-leitung-322184.html