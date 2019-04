Kolpingwallfahrt: „Glaube hilft bei Verlusterfahrungen“

Rund 1000 Gläubige haben am Karfreitag an der Kolpingwallfahrt nach Wietmarschen teilgenommen. Am Abend sprach Domkapitular Ulrich Beckwermert in der Kirche. Er widmete sich in seiner Predigt auch der Zölibat-Diskussion und forderte mehr Offenheit.