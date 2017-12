Knurrender Hund lässt Einbrecher flüchten

gn Lohne. Zwei bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in eine Wohnung am Hüberskamp in Lohne eingedrungen. Wie die Polizei meldet, hatten sie gegen 19 Uhr ein Fenster aufgebrochen und die Wohnung durchsucht. Weil sich der Hund des Nachbarn ungewöhnlich verhielt und in Richtung der betroffenen Wohnung knurrte, wurde dessen Herrchen alarmiert. Der Nachbar ging zur Wohnung, aus der der Hund offenbar verdächtiges gehört hatte. Dort konnte der Mann zwei Einbrecher erkennen. Die Männer waren gerade dabei, durch ein Fenster zu flüchten. Beute hatten sie nach Angaben der Polizei keine machen können. Eine Beschreibung der Einbrecher liegt aktuell noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

