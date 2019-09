Empfehlung - KLJB spendet Arbeit und Geld ans St. Matthiasstift

Wietmarschen Die KLJB hatte im Rahmen der 72-Stundenaktion am St. Matthiasstift in Wietmarschen ein solides Carport für drei Fahrzeuge gebaut, die vorhandenen Parkflächen um vier Plätze erweitert, vor dem Haus zwei behindertengerechte Parkmöglichkeiten geschaffen, zwischen dem Gebäude und Park eine größere Fläche gepflastert, die für verschiedene Anlässe genutzt werden kann, und den Brunnen gereinigt. Am „Haus Sillies, in dem die indischen Schwestern wohnen, haben sie den Garten und Rasen erneuert.