KLJB-Gruppen sind bei 72-Stunden-Aktion früh fertig geworden

Viel zu tun gab es am Wochenende in Wietmarschen und Lohne. Am Matthiasstift gibt es neue Parkplätze und einen neuen Carport. In Lohne entstand am Freizeitsee ein neuer „Dirtpark‘‘. Geschaffen wurden sie von den Mitgliedern der beiden KLJB Gruppen.