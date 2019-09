Mit vereinten Kräften in Lohn und Brot

Mit der Kampagne „Kommunale Jobcenter – Stark. Sozial. Vor Ort.“ wollen Landkreis- und Städtetag die Jobcenter in den Mittelpunkt rücken. Die Kolpingwerkstatt in Wietmarschen bietet in Kooperation mit dem Jobcenter ein Coaching für Migranten an.