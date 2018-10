Empfehlung - Kitaneubau in Lohne: „Taka-Tuka-Land“ ist nicht zu stoppen

Lohne Unter Hochdruck wird in der Gemeinde Wietmarschen am Bau der Kita „Taka-Tuka-Land“ an der Heinrichstraße in Lohne getüftelt. Bauleitplanung, Bauantragsgenehmigung und Ausschreibungen – verwaltungsseitige Prozesse, die eigentlich nacheinander abgearbeitet werden, passieren an der Hauptstraße 62 nahezu parallel. Außenstehende erhalten den Eindruck, hier soll keine Minute vergeudet werden, um ja keine Verzögerung in Kauf zu nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kitaneubau-in-lohne-taka-tuka-land-ist-nicht-zu-stoppen-260456.html