Kita St. Klara als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert

Lohne Bei strahlendem Sonnenschein hat die katholische Kindertagesstätte St. Klara vor Kurzem die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. „Eigentlich wollten wir dazu mit Kindern und Eltern ein großes Forscherfest feiern und hatten dies schon komplett geplant“, so Kita-Leiterin Heike Brockmann. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir das leider nicht durchführen. Aber das Experimentieren und Forschen ist bei uns auch ein fester Bestandteil des Kindergartenalltags.“

So fand die Zertifizierung mit Kindern und dem Kita-Team unter freiem Himmel und unter strenger Einhaltung der Abstandsregeln statt. Karola Langenhoff von der Volkshochschule (VHS) Grafschaft Bentheim freute sich über die so geschaffene Möglichkeit, die Plakette im Auftrag des Landkreises persönlich übergeben zu können. Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist seit 2008 Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und fördert aus kommunalen Mitteln die Netzwerkarbeit für seine Kindertagesstätten und Grundschulen. Die Netzwerkkoordination liegt in den Händen der VHS.

Mit der Auszeichnung wird der Kindertagesstätte St. Klara bescheinigt, dass hier naturwissenschaftliches Forschen ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist. Bildungsaktivitäten, wie zum Beispiel Projekte, Versuche oder Beobachtungen, werden dokumentiert und die Erzieherinnen bilden sich regelmäßig in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik weiter. Diese Fortbildungen werden von der VHS organisiert und durchgeführt.