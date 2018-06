Empfehlung - Kita-Pläne ärgern die Anwohner in Lohne

Wietmarschen/Lohne. Die Anwohner in Lohne protestieren: Sie wollen verhindern, dass die Gemeinde Wietmarschen an der Heinrichstraße, Ecke Meisenstraße, eine große Kindertagesstätte baut. In zwei nicht öffentlichen Informationsabenden hat die Verwaltungsspitze den etwa 40 Anwohnern erklärt, dass dort zwei Krippengruppen und drei Regelgruppen Platz finden sollen. Voll belegt, könnten dann 105 Kinder betreut werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kita-plaene-aergern-die-anwohner-in-lohne-237734.html