Empfehlung - Kita in Lohne: Wie viel Grün bleibt nach Neubau?

Wietmarschen Wie viel Wallhecke wird auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück an der Heinrichstraße in Lohne übrig bleiben, wenn im Herbst planmäßig die Bauarbeiten beginnen? An dieser Frage arbeiteten sich Sozial- und Christdemokraten in der jüngsten Sitzung des Wietmarscher Planungs-, Bau- und Umweltausschuss ab. Der aktuelle Kitaentwurf sieht vor, dass besagter Grünstreifen an einer Stelle auf eine Breite von drei Metern zurückgestutzt werden muss, weil sonst nicht genug Platz für das Gebäude der neuen Einrichtung bleibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kita-in-lohne-wie-viel-gruen-bleibt-nach-neubau-249672.html