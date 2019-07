Empfehlung - Kinder besuchen Segelflieger in Klausheide

Lohne/Klausheide Elf Mädchen und Jungen haben im Rahmen der Ferienpassaktion der Gemeinde Wietmarschen zum 15. Mal den Luftsportverein Lingen am Flugplatz Klausheide besucht. Sie durften als Passagiere in die Doppelsitzer einsteigen und in den strahlendblauen Himmel aufsteigen. Die Kinder (neun bis 14 Jahre) waren unter Regie von Angelika Quandt, Conny Gar und Cäcilia Bunse vom Lohner Pfarrzentrum zum Flugplatz nach Klausheide geradelt. Am Hangar angekommen begrüßten sie die Luftsportler des Vereins, instruierten die Mädchen und Jungen beim „Briefing“ und luden sie zum Fliegen ein. „Die Kinder konnten es kaum erwarten, als Passagiere in den beiden zweisitzigen Segelflugzeugen einzusteigen“, freute sich Conny Gar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kinder-besuchen-segelflieger-in-klausheide-309703.html