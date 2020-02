Empfehlung - kfd Wietmarschen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Wietmarschen Die Generalversammlung wurde an zwei Nachmittagen in der Aula der Sünte-Marien-Schule durchgeführt. Insgesamt bekundeten 350 Damen großes Interesse an diesem Rückblick. Die Vorstandsmitglieder Nadine Ströer, Maria Schomakers, Melanie Weßling, Inge Rakers, Cornelia Junk, Silvia Knippen, Monika Schomakers, Ursula Kreuzhernes und Beate Lütkeniehoff umsorgten die Gäste an der Kaffeetafel, zu denen auch Präses Dechant Gerhard Voßhage zählte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/kfd-wietmarschen-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-zurueck-342666.html