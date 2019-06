Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto schwer

Lohne Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag ein junger Radfahrer von Lohne ins nächste Krankenhaus gebracht worden. Der Radfahrer war mit einem Seat kollidiert. Ersten Erkenntnissen zufolge, bog der Radfahrer von einem Feldweg auf die Fledderstraße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat, in dem vier Menschen saßen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam zum Unfallort, der Verletzte wurde jedoch mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand schwerer Schaden an der Windschutzscheibe und am Dach.

Der Wagen wurde vor allem an der Windschutzscheibe und dem Dach beschädigt. Foto: Hille