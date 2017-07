Empfehlung - Italienische Pasta wird in Lohne produziert

Lohne. In ihrer Produktionshalle an der Franz-Josef-Straße in Lohne stellen Frank und Ilona Brüning mittlerweile jeden Tag rund eine Tonne Lebensmittel her, darunter Nudeln, Soßen, Pestos, Dips und Frischkäse. Wie es zur Firmengründung kam, erklärt Frank Brüning bei der CDU-Sommertour dem Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers und weiteren Besuchern: „Ich habe vor vielen Jahren eine Bäckerlehre absolviert. Als ich fertig war, wollte ich aber noch mehr erreichen.“ Der Firmenchef bildete sich deshalb zum Ingenieur für Lebensmitteltechnologie weiter, arbeitete bei großen Firmen im nordwestdeutschen Raum und der Schweiz. „Irgendwann kam mir der Gedanke: In meiner Heimat fehlen gute Teigwaren. Wieso ändere ich das nicht?“, sagt er. In einer alten Bäckerei in Lingen begann er mit der Produktion von Nudeln, erweiterte nach und nach das Sortiment.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/italienische-pasta-wird-in-lohne-produziert-202068.html