Investor steigt bei Landwehr in Wietmarschen ein

Wietmarschen Außerdem beteiligt sich das bisherige Management-Team am Unternehmen. Die Gründerfamilie wird Minderheitsanteile behalten. Dies hat die Landwehr Computer und Software GmbH mitgeteilt. Landwehr ist seit 25 Jahren am Markt. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Softwarelösungen insbesondere für Personal- und Gebäudedienstleistungsunternehmen. Nach eigenen Angaben ist Landwehr mit über 2000 Kunden in diesem Bereich Marktführer in Deutschland. Weitere Bereiche sind Softwareangebote für Eventdienstleister, für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Finanzbuchhaltung. Weitere Sparten sind Dienstleistungen, Schulungen und Server-Hosting.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/investor-steigt-bei-landwehr-ein-291206.html