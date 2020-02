Empfehlung - Internationaler Frauentag: „Colourful Ladies Night“ in Lohne

Wietmarschen Unter dem Motto „Colourful Ladies Night“ laden die Frauenverbände kfd, Landfrauen und Frauenunion am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) zum Internationalen Frauentag 2020 mit einem bunten Programm in die Mehrzweckhalle in Lohne ein. „So bunt und vielfältig wie wir Frauen sind, ist auch unser Programm“ so die Veranstalterinnen. „Brauchen wir den Frauentag überhaupt noch?“ könnte Frau sich fragen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/internationaler-frauentag-colourful-ladies-night-in-lohne-345497.html