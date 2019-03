Empfehlung - Indische Nonnen helfen in Wietmarschen

Wietmarschen „Nein, an das Wetter haben wir uns noch nicht gewöhnt. Es ist schon sehr kalt.“ Die Ordensschwester Stella muss lachen. „Aber wir waren Gott sei Dank noch nicht erkältet.“ Hinter dem „wir“ verbergen sich vier indische Ordensschwestern, die seit Januar in Wietmarschen wohnen und von denen zunächst zwei im St. Matthiasstift in Wietmarschen in der Betreuung und Pflege mitarbeiten. Für die beiden anderen steht zunächst erst einmal das Erlernen der deutschen Sprache auf dem Tagesprogramm. Die Ordensschwestern Bincy, Stella, Toppo Roselima und Tirkey Mary kommen aus dem südindischen Bundesstaat Kerala und gehören dem Orden „Deen Bandhu Samajan“ an, was übersetzt etwa „Freunde der Armen“ bedeutet. Der Orden, zu dem etwa 140 Frauen gehören, entsendet regelmäßig Schwestern in andere Länder. Allerdings, so stellt Schwester Stella fest, immer auf freiwilliger Basis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/indische-nonnen-helfen-in-wietmarschen-283798.html