IHHG spendet 3644 Euro für Volleyballabteilung des SV Union

Lohne Im Rahmen der Lohner Sportwoche überreichte der Erste Vorsitzende der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe (IHHG) Lohne, Carsten Hüsken, einen Scheck in Höhe von 3644 Euro an die Volleyballabteilung des SV Union Lohne. Die Volleyballabteilung übernahm in diesem Jahr den Verkauf der Lose für das Lohner Frühlingsfest. Als Dank gab es nun anerkennende Worte und die großzügige Spende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/ihhg-spendet-3644-euro-fuer-volleyballabteilung-des-sv-union-249909.html