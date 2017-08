Helming eröffnet in Lohne neues Zentrum für Gebrauchtwagen

Das BMW-Autohaus Helming hat seinen Standort an der Autobahn 31 in Lohne um ein Zentrum für Gebrauchtwagen erweitert. Das Unternehmen investierte 1,5 Millionen Euro in den Neubau, der am Wochenende eröffnete. Helming beschäftigt dort zwölf Mitarbeiter.