Haushalt: Wietmarschen investiert in Kita-Bau und Schule

Grünes Licht für den Kita-Bau an der Heinrichstraße in Lohne gab der Gemeinderat Wietmarschen in seiner jüngsten Sitzung. Der Gemeindehaushalt für 2019 ist ausgeglichen, Investitionen von 4,85 Millionen Euro sind geplant – die Kita ist die teuerste.