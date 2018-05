Empfehlung - Grundschule Lohne: Mit Kürbis-Helmut Setzlinge pflanzen

Lohne. 341 Grundschulkinder in Lohne tauschten am Donnerstag ihr Klassenzimmer mit dem Acker von Alfons Rakers, um 3799 Kürbissetzlinge zu pflanzen. Lehrerin Eva-Maria Jessing erklärte: „Mit unserem Projekt ‚Kürbis' möchten die Kooperationspartner Grundschule und Heimatverein den Kindern die Natur wieder erlebbarer werden lassen. In medial geprägten Zeiten ist ein praxisorientierter Unterricht mit und in der Natur von großer Bedeutung. Die Kinder sollen ebenso zu einem verantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln angeregt werden."