Empfehlung - Grünes Licht für Planung eines Kindergartens in Lohne

Lohne/ Lüneburg In einem sogenannten Normenkontrollantrag hatte das Ehepaar beantragt, den für den geplanten Kindergarten auf den Weg gebrachten Bebauungsplan außer Vollzug zu setzen. Diesen Antrag hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg abgelehnt. „Wir freuen uns sehr über diesen Beschluss, insbesondere auch deshalb, weil in der ausführlichen Begründung die Vorgehensweisen und Entscheidungen von Rat und Verwaltung der Gemeinde ausdrücklich als ’vorausschauend und klug‘ dargestellt werden“, erklärt Bürgermeister Manfred Wellen in einer ersten Reaktion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/gruenes-licht-fuer-planung-eines-kindergartens-in-lohne-280590.html