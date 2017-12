Großes Interesse an Bauplätzen in Lohne und Wietmarschen

Die Gemeinde Wietmarschen wächst – gemessen an der Einwohnerzahl und der Zahl der Neubauten. Das Interesse an Grundstücken ist ungebrochen hoch. Demnächst sollen in den Ortsteilen Lohne und Wietmarschen mehr als 60 neue Bauplätze ausgewiesen werden.