Empfehlung - Große Unterstützung für inklusives Fußballturnier

Wietmarschen Nach dem großen Erfolg und den vielen positiven Eindrücken und Rückmeldungen im vergangenen Jahr fand im Rahmen der Sportwoche des SV Wietmarschen zum zweiten Mal das inklusive Fußballturnier „fussballherz“ statt. In die Wege geleitet wurde das Turnier von der 18-jährigen Katja Bramkamp, ehrenamtlich aktiv im Sportverein und in der katholischen Kirchengemeinde vor Ort, und Ann-Kathrin Hoffmann, Gemeindereferentin in der katholischen Kirchengemeinde Wietmarschen und Lohne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/grosse-unterstuetzung-fuer-inklusives-fussballturnier-244453.html