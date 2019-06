Grillstelle verursacht kleinen Flächenbrand in Lohne

An einem Unterstand in einem Wäldchen in Lohne hat es am Sonntagmittag auf rund zehn Quadratmetern gebrannt. Ursache ist laut Feuerwehr eine Grillstelle oder ein Lagerfeuer, das in der Nähe eines Unterstands nicht richtig gelöscht wurde.