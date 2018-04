Empfehlung - Grafschafter Jugendrotkreuz misst sich in Wettbewerben

Lohne. Gerade noch ritt Winnetou erhaben durch den Wilden Westen, dann macht ein Reitunfall dem munteren Treiben einen Strich durch die Rechnung. Zum Glück ist gerade ein Team des Jugendrotkreuzes aus Uelsen zur Stelle, um dem Unfallopfer einen Kopfverband anzulegen und den geschockten Begleiter zu betreuen. Unter dem Motto „Cowboys und Indianer“ hat das DRK Lohne in diesem Jahr den Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes in den Altersstufen 0 und 1 ausgerichtet und gestaltet. Die Kinder in den zwei Stufen der Sechs- bis Neunjährigen sowie der Zehn- bis Zwölfjährigen meisterten dabei verschiedene Spiele und Erste-Hilfe-Aufgaben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/grafschafter-jugendrotkreuz-misst-sich-in-wettbewerben-232635.html