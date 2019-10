Empfehlung - Grafschafter Fußballer sind fleißige Blutspender

Wietmarschen-Lohne Ziel war es, landesweit die Vereine zu ermitteln, die am Ende die meisten Blutspender aus ihren Reihen mobilisieren konnten. Besonders erfolgreich waren in der Grafschaft die Union Lohne und der SV Wietmarschen. So erreichte Union Lohne den 16. Platz und gewann zehn neue Fußbälle. Der SV Wietmarschen wurde knapp hinter dem TuS Cremlingen und dem SV Emstek Dritter und bekam einen kompletten Trikotsatz als Preis. In den letzten Wochen überreichten die Gebietsreferentin des DRK-Blutspendedienstes für die Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland, Karin Maschmeier, und der Vorsitzende des hiesigen Kreisfußballverbandes, Georg Alferink, die Preise.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/grafschafter-fussballer-sind-fleissige-blutspender-322640.html