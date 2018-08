Empfehlung - Gottesdienst mit Bischof Franz-Josef Bode in Wietmarschen

Wietmarschen Die Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Abt. Lohne und St. Johannes Ap. Wietmarschen lädt am Sonntag, 26. August, um 10.30 Uhr zum Festgottesdienst mit der Einweihung des zweiten Bauabschnittes des St. Matthiasstiftes mit Bischof Dr. Franz-Josef Bode am St. Matthiasstift in Wietmarschen ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/gottesdienst-mit-bischof-franz-josef-bode-in-wietmarschen-244991.html