Gnadenbild steht seit 800 Jahren in Wietmarschen

Vor sechs Jahren hat das Gnadenbild der Muttergottes in der Wallfahrtskirche St. Johannes Apostel in Wietmarschen einen neuen Platz bekommen. In diesem Jahr steht es seit 800 Jahre in der Kirchengemeinde, die dies Jubiläum im September feiern möchte.