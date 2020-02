/ Lesedauer: ca. 3min Gemeinde Wietmarschen investiert für Kinder

Mehr als 3,5 Millionen Euro will die Gemeinde Wietmarschen in diesem Jahr investieren. Ein guter Teil davon geht in Sanierung und Neubau der Grundschule Lohne und die Kindertagesstätten der Gemeinde. Das sagte Bürgermeister Manfred Wellen im GN-Gespräch.