Empfehlung - Gefahrstoffe laufen nach Unfall auf der A31 ins Erdreich

Lohne Gleich mehrere Behälter mit brisantem Inhalt hatte der Lastwagen geladen, der am Montagmorgen auf der A31 von einem Windstoß erfasst worden war und in den Seitenraum der Autobahn kippte. Bis in den Dienstagmittag hinein dauerten die Arbeiten an der Unglücksstelle an, um die Schäden zu beseitigen. Solang war der Hauptfahrstreifen der A31 in Richtung Norden gesperrt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/gefahrstoffe-laufen-nach-unfall-auf-der-a31-ins-erdreich-321641.html