Empfehlung - Für fast alles gibt es im „Lädchen“ noch einen Abnehmer

Wietmarschen. Das Schaufenster ist weihnachtlich dekoriert. Die Waren liegen ansprechend in den Auslagen und das Angebot lässt keine Wünsche offen. Knapp zwei Jahre hat „Das Lädchen“, das soziale Kaufhaus, in Wietmarschen am Markt geöffnet. Seitdem hat es sich etabliert und immer mehr Kunden finden den Weg in das Ladenlokal. „Noch denken viele, dass wir nur an Bedürftige verkaufen. Bei uns kann jeder einkaufen, egal wie viel er verdient“, sagt Irmgard Hüttner, die von Anfang an zum Lädchen-Team gehört. Dies sei eben der große Unterschied zur Tafel. Prinzipiell sind aber Bedürftige die Hauptkunden im „Lädchen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/fuer-fast-alles-gibt-es-im-laedchen-noch-einen-abnehmer-219214.html