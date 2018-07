Fünf Wehren löschen Moorbrand in Füchtenfeld

In Füchtenfeld ist am Montagmittag eine Fläche im Dalum-Wietmarscher Moor in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Wietmarschen, Lohne, Geeste, Schwartenpohl und Twist rückten aus, um das Feuer zu löschen.