gn Füchtenfeld. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Füchtenfeld, Pascal Mahler, hob in seinem Bericht insbesondere die neu konzipierten Tagesfahrten hervor, die seit 2016 von Familien gut angenommen würden. Ein wichtiges Thema war zudem die Schließung der Gaststätte Berling als letzter Gaststätte in Füchtenfeld. So musste unter anderem für das jährlich von der Dorfgemeinschaft organisierte Adventsfrühstück ein neuer Ort gefunden werden. Dieses soll nun in der Mehrzweckhalle Füchtenfeld stattfinden, auch wenn damit ein deutlich größerer Organisationsaufwand verbunden sei. „Es ist uns sehr wichtig, nicht auf eine auswärtige Gaststätte auszuweichen. Hatte Füchtenfeld einst zwei Bankfilialen, eine Poststelle, mehrere Einzelhandelsgeschäfte und zwei Kneipen, so haben wir mit Berling die letzte Nahversorgungseinrichtung verloren. Indem wir die Veranstaltung im Dorf belassen, kann zumindest etwas Dorfleben erhalten bleiben“, meinte Pascal Mahler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/fuechtenfelder-setzen-auf-starke-dorfgemeinschaft-213787.html