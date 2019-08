Empfehlung - Füchtenfeld: Brand vermutlich von Motorradfahrer verursacht

Wietmarschen Die Feuerwehr Wietmarschen hat am Sonntagnachmittag einen Flächenbrand in einem ehemaligen Torfabbaugebiet in Füchtenfeld gelöscht. Spaziergänger bemerkten eine leichte Rauchentwicklung von einem Aussichtsturm an der Georgsdorfer Straße. In dem Torffeld brannte eine kleine Fläche. Weil die Feuerwehr schnell alarmiert wurde, konnten sich die Flammen in dem Erdboden nicht weiter ausbreiten. 21 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/fuechtenfeld-brand-vermutlich-von-motorradfahrer-verursacht-314993.html