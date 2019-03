Empfehlung - Frauentag in Lohne: Zeichen für Emanzipation und Fairness

Lohne „Frauen sind auf dem Vormarsch, aber sie brauchen auf ihrem langen Weg zu einer echten Gleichberechtigung die Unterstützung von uns allen“, betonte Moderatorin Francis Möllers vom Organisationsteam des Frauentags in der Mehrzweckhalle Lohne. Sie verwies darauf, dass die Verteilung von Geld, Karriere und unbezahlter „Sorgearbeit“ sowie die Absicherung im Alter oder Machtanteile an politischen Veränderungen eine immerwährende Herausforderung an die Gesellschaft bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/frauentag-in-lohne-zeichen-fuer-emanzipation-und-fairness-285870.html