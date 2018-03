Empfehlung - Frauengemeinschaft Lohne zählt 880 Mitglieder

Lohne. Silke Rabbe aus dem Vorstandsteam hieß im Pfarrzentrum mehr als 130 Frauen willkommen, besonders aber auch Pastor Paul Berbers. Der Geistliche betonte: „Seitdem ich in Lohne bin, habe ich die kfd als sehr große und aktive Gemeinschaft kennen und schätzten gelernt. Die Frauengemeinschaft schafft und verwirklicht in der kirchlichen Gemeinschaft sehr viel. Ihr Engagement zum Wohle aller ist unverzichtbar.“ Birgit Doleski erinnerte im Jahresrückblick an die Veranstaltungen, Aktivitäten und Aktionen. Sie stellte auch die neue Internetseite www.kfd-lohne.de vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/frauengemeinschaft-lohne-zaehlt-880-mitglieder-226625.html