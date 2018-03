Empfehlung - Flurbereinigung zum Autobahnbau in Lohne abgeschlossen

Wietmarschen. Zur Erinnerung wurde vor Kurzem an der Fledderstraße in Lohne im Beisein vieler Gäste ein mächtiger Findling als Gedenkstein enthüllt. Im Rahmen der offiziellen Abschlussveranstaltung in der Gaststätte Kuhl ließen Beteiligte das Verfahren Revue passieren und unterstrichen die Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde Wietmarschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/flurbereinigung-zum-autobahnbau-in-lohne-abgeschlossen-229856.html