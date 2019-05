Firma Landwehr plant 25 neue Arbeitsplätze

Lohne In den vergangenen Wochen ist Landwehr vor allem wegen des Verkaufs an den Investor LEA Partners in Erscheinung getreten, da in diesem Zusammenhang auch die Sicherheit der Arbeitsplätze kritisch hinterfragt wurde“, schreibt das Unternehmen. Mit den neuen Stellen soll daher auch ein deutliches Signal gesetzt werden.

Die positive Geschäftsentwicklung, so das Unternehmen, setze sich auch im Jubiläumsjahr fort. Seit der Firmengründung im Jahre 1994 hat Landwehr sich nach eigenen Angaben „als Softwareanbieter vor allem für die Branchen Personaldienstleistung und Gebäudereinigung als Marktführer etabliert“. Derzeit hat das Unternehmen über 260 Mitarbeiter. Da die Geschäftsentwicklung auch in Zukunft positiv erwartet wird, werden sofort die neuen Stellen geschaffen.

„Wir wollen unsere gefestigte Position als Marktführer weiter ausbauen und zusätzlich neue Geschäftsfelder erschließen. Dies ist uns in der Vergangenheit mit kreativen und kompetenten Mitarbeitern gelungen. Daher suchen wir jetzt nach weiteren kreativen Köpfen, die unser Team mit Know-how und Expertise dabei unterstützen können, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Hubert Obermeyer, Geschäftsführer und Personalleiter bei Landwehr.

Vor allem in den Bereichen Software-Support und Software-Entwicklung möchte die IT-Firma sich verstärken. Denn hier sind laut Obermeyer die stärksten Stellschrauben für ein gesundes Wachstum zu finden: „Die Qualität der Softwareprodukte weiter verbessern und die Kundenzufriedenheit permanent erhöhen – dadurch können wir nachhaltig wachsen und erfolgreich am Markt bleiben.“

Das Ausbildungsprogramm des Unternehmens hat bereits über 100 IHK-Abschlüsse hervorgebracht, mit einer Übernahmequote von 99 Prozent. Diese positive Entwicklung soll weiter gehen. Daher gehören zu den neuen Stellen auch zehn Ausbildungsplätze.

Um sich als Arbeitgeber zu präsentieren, ist Landwehr am 25. Und 26. Mai auf der Jobmesse in der Emslandarena in Lingen vertreten.

Weitere Informationen im Internet unter www.Landwehr-software.de/jobs gefunden werden. Weitere Stellenanzeigen finden Sie auch unter www.jobs.gn-online.de.